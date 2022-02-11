قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الاستعداد لشهر رمضان بدأ مبكرًا، لتأمين احتياجات المحال والسلاسل التجارية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الشهبندر" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أنّ الوزير الدكتور علي المصيلحي عقد عدة جلسات مع التجار واتحاد الصناعات والمنتجين والمستوردين للوقوف على مدى توفر السلع استعدادًا لشهر رمضان.



وأوضح أن هناك دراسات مستفيضة تحدد كمية استهلاك أي سلعة خلال الشهر، لكنّه أوضح أن الاستهلاك يرتفع بنسبة 50% في شهر رمضان.



ولفت إلى انعقاد جلسات تحضيرية لشهر رمضان في هذا الصدد، مطمئنًا المواطنين بتوفر السلع بشكل جيد، مشيرًا إلى تخصيص 37 مليار جنيه للتوسع وزيادة المخزون الاستراتيجي في المخازن والمناطق اللوجستية ما أدّى توفير السلع وتأمينها منذ سنوات حتى الآن.



وأفاد بأنه لم يحدث نقص في أي سلعة على مدار السنوات الست الماضية، لافتًا كذلك إلى معرض "أهلًا رمضان" الذي حظي باستحسان من قِبل المواطن المصري، وسيتم تنفيذه هذا العام للمرة السابعة.