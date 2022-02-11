سفير البحرين لدى مصر يترأس وفد المملكة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ترأس هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي عقدت أمس الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك نيابة عن معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، اليوم الجمعة، شهدت أعمال الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اطلاع اللجنة الوزارية على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتضمن الجهود والأنشطة كافة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، والجهود المتواصلة لاحتواء جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية والإنسانية، وبناء مسارات الانتعاش الاجتماعي ما بعد جائحة كورونا، ومواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتركيز على دعم الفئات الضعيفة في المجتمع.

وأقر المجلس على المستوى الوزاري، اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية كافة التي تعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات: نواف هاشم السادة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعبدالله عبدالحميد العرادي رئيس علاقات الدول العربية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وخليل إبراهيم مهنا رئيس المنظمات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.