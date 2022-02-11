أعرب المطرب اللبناني راغب علامة، عن حبه الكبير للمطرب الشعبي الأول أحمد عدوية، قائلا: «عدوية المطرب الشعبي اللي بيسطلني، وبالنسبة لي هو المطرب الشعبي الأول».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أنه بدأ قدم الغناء الشعبي في بداية مسيرته الفنية كهاوي، متابعًا: «لو اتعرض عليا أغني شعبي حاليا هغني».

وذكر أن الغناء الشعبي أرقى أنواع الفنون، لأنه يعبر عن الشعب، مضيفا: «لو اتعرض عليا هغنى بدون أي تردد، والستات الكبيرة تحب أغاني لأن عندها نضج وبتحبني عشان عارفة إن كلماتي تليق عليهم وبحب أكون مطرب المرأة».

وفي سياق منفصل، أوضح المطرب اللبناني، أن 50% من الذين اشتركوا معه في برامج المواهب تعرضوا للظلم، قائلا: «اتظلموا لظروف مختلفة، لأن هذه البرامج فيها حظوظ كثيرة وبشكل عام لو مفيش إدارة كويسة النجم يقع».