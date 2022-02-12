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كشفت تقارير فرنسية اليوم الجمعة، عن إقامة ملعب يحمل اسم ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول في مدينته.

وذكرت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية، إن ماني سيحصل على ملعب يحمل اسمه في مدينته سيدهيو بعد أن ألهم السنغال وتوج معهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحقق المنتخب السنغالي لقب كأس أمم أفريقيا على حساب الفراعنة بعدما تغلب بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وانضم ماني إلى تدريبات ليفربول التحضيرية لمباراة بيرنلي اليوم، وخاض أول مران له مع الريدز بعد أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول خارج ملعبه مع بيرنلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.