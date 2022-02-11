بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا فورا

حثت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها اليوم الجمعة، على مغادرة أوكرانيا فوراً "في الوقت الذي لا تزال فيه وسائل الانتقال التجارية متاحة"، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل للبلاد.

وفي بيان لها نصحت الوزارة البريطانيين كذلك بعدم السفر إلى أوكرانيا.

وأضاف البيان إن "السفارة لا تزال تعمل لكنها لن تتمكن من تقديم المساعدات القنصلية بشكل شخصي".

وقالت الوزارة إنه يتعين على من يقررون البقاء في أوكرانيا "الالتزام باليقظة والحذر طوال الوقت بسبب عمليات القتال المحتملة، والمحافظة على المراجعة المستمرة لخططكم للمغادرة، والتأكد من تحديث وثائق سفركم".