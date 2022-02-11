 لبنان: انفجار صهريج غاز على الأوتوستراد يسفر عن أضرار مادية جسيمة - بوابة الشروق
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لبنان: انفجار صهريج غاز على الأوتوستراد يسفر عن أضرار مادية جسيمة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 9:54 م | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 9:54 م

أخمد عناصر من الدفاع المدني اللبناني، حريقًا شب داخل سيارة محملة بصهريج يحتوي على مادة الغاز، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة تمثلت في انتشار النيران لتصل إلى واجهات وشرفات مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في الموقع، بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد ذوق مكايل شمالي العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد الدفاع المدني اللبناني، أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أية إصابات بشرية، موضحًا أن الأضرار اقتصرت على الأمور المادية.

وعملت عناصر من الدفاع المدني على تأمين السلامة العامة في موقع الانفجار، واستكمال عمليات رفع بقايا الصهريج من المكان.

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