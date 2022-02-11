إيران تحيي ذكرى الثورة الإسلامية اليوم

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احتفلت إيران اليوم الجمعة بحلول الذكرى الـ43 للثورة الإسلامية، فيما ألقت قيود الوقاية من جائحة كورونا بظلالها على المسيرات التي خرجت للاحتفال بهذه المناسبة.

وأكد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي أن بلاده هي أكثر الدول استقلالا في العالم، معتبرا أن يوم 11 شباط/فبراير، ذكرى انتصار الثورة الاسلامية عام 1979، هو رسالة أمل للشعب الإيراني ولكل مستضعفي العالم.

وصرح رئيس الجمهورية خلال مراسم إحياء ذكرى الثورة الإسلامية في طهران: "إننا نسعى في سياستنا الخارجية إلى علاقات متوازنة مع العالم ونولي أهمية خاصة لدول الجوار، قائلا "نعول على قدراتنا الداخلية ولن نربط مصيرنا بمحادثات فيينا أو العلاقة مع واشنطن".

وقال "ثورتنا قائمة على المبادئ وأحدها هو الاستقلال السياسي والاقتصادي عن القوى العالمي"، بحسب وكالة أنباء أرنا الإيرانية.