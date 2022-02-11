 السعودية: تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من المغرب حتى 14 فبراير - بوابة الشروق
الجمعة 11 فبراير 2022 11:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

السعودية: تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من المغرب حتى 14 فبراير

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 9:47 م | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 9:47 م

بدأت المديرية العامة السعودية للجوازات، اليوم الجمعة، بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي في الفترة من 9 ديسمبر 2021 وحتى الـ 7 من فبراير الجاري للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى يوم 14 من الشهر الحالي.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن التمديد يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19).

وأشارت إلى أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك