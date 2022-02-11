فاروق فلوكس: رحلتي الفنية بدأت على خشبة المسرح القومي منذ 65 عاما

قال الفنان فاروق فلوكس، إنه تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1963، لافتًا إلى أنه بدأ عمله في المسرح في نفس العقد من الزمن.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن رحلته الفنية بدأت على خشبة المسرح القومي، موضحًا أن أول عمل قدمه في حياته كان قبل 65 عامًا على خشبة مسرح الأزبكية، كما كان يسمى وقتها.

وأوضح أن المخرج أبو بكر عزت من اكتشف موهبته، واختاره ضمن مجموعة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وقدم التمثيلية الصامتة «البانتومايم»، معقبًا: «مكنتش أعرف يعني إيه مسرح ولا أعرف أي حاجة.. إحساسي بالمسرح بدأ منذ لحظة نجاحي في التمثيلية الصامتة»، على حسب تعبيره.

وذكر الفنان فاروق فلوكس، أنه لم يكن مهتمًا بالمسرح وليس له علاقة به قبل دخوله مجال الفن، مشيدًا بمسرح الجامعة والأساتذة المقيمين على النشاط الفني به: «كانوا قدوة ومحبين لنا».