وزير الرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لسلاح الشيش

التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، لبحث استعدادت استضافة مصر بطولة كأس العالم في سلاح الشيش، والمقرر إقامتها خلال الفترة من (٢٥-٢٧) فبراير الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

تناول الاجتماع استعراض كافة الاستعدادات الخاصة بالبطولة، والترتيبات الخاصة بالصالات المغطاة، والأدوات والتجهيزات الخاصة بالمباريات، وفنادق الإقامة والإعاشة وإجراءات الوصول وصولاً للفنادق والملاعب وحتي المغادرة، والنقل التلفزيوني، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمشاركين في البطولة للوقاية من ڤيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة .

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم للرياضة والبطولات العالمية التي تقام على أرض مصر، بدليل الطفرة الإنشائية للبنية التحتية الرياضية المصرية وضعت مصر في مقدمة دول العالم لإقامة الأحداث والبطولات والفعاليات العالمية.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم كافة الاتحادات لتنظيم واستضافة العديد من البطولات بصورة تليق باسم مصر ومكانتها في تنظيم البطولات في أصعب الظروف التي مرت بها الرياضة أثناء جائحة كورونا.

من جانبه، وجه عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح الشكر لوزير الرياضة، مشيدًا بجهود الوزارة في الدعم المقدم علي كافة الأصعدة، مشيرًا إلى الإشادة الدولية من كافة الاتحادات بالبطولات التي نظمتها مصر في الآونة الأخيرة.

وأشار الحسيني إلى أن عدد الدول التي أكدت المشاركة وصل إلى ٢٢ دولة، بإجمالي ١٠١ لاعب، ومن المقرر أن يصل العدد إلى ١٥٠ لاعبًا.