الجديد في علاج الأورام بمؤتمر جامعة أسيوط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنطلق بعد غدا الأحد وعلى مدار يومين، أعمال المؤتمر السنوي الدولي لقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط.

يأتي ذلك برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي الرئيس التنفيذي للمستشفيات.

وتشارك في المؤتمر، الجامعات المصرية ومراكز الأورام ومستشفيات الشرطة، بالتعاون مع جمعية القصر العيني للأورام وجمعية سرطان الكبد المصرية والجمعية المصرية للسرطان والجمعية العربية لمكافحة السرطان والجمعية الأوربية لأبحاث السرطان والجمعية الأوربية السرطان والمعهد القومي للأورام.

وقال الدكتور سمير عيد شحاته رئيس المؤتمر إنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر استشاريون وأساتذة أمراض الأورام من الأردن والسودان والسعودية ولبنان والإمارت العربية وإنجلترا وألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف رئيس المؤتمر أن فعاليات وجلسات المؤتمر هذا العام تعقد على جزئين: الأول يومي 14-13 فبراير 2022 بجامعة أسيوط تحت عنوان تقديم خدمة طبية أفضل لمرضي أورام الصعيد، بالتعاون مع كلية الصيدلة وكلية التمريض ويشارك في المؤتمر جميع الأطباء من الاقسام الإكلينيكية من خلال جلسات علمية على مدى اليومين، وكلية الصيدلة والصيدلة الاكلينيكية وكلية التمريض؛ لدراسة كيفية الوصول لتقديم خدمة متميزة لمرضى الأورام في صعيد مصر.

وتعقد جلسات الجزء الثاني الأقصر يوم 23-25 فبراير 2022؛ لمناقشة الأبحاث العلمية التي تشمل الجديد في علاج الأورام والتحديات وسبل مواجهة انتشار الأورام.