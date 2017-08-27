القبض على 16 متهما وتحرير 549 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، والخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار الحملات اليومية التي يتم تنظيمها، لفرض السيطرة الأمنية بالطرق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان.

وبحسب بيان المديرية، أسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 16 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من مخدر البانجو وكمية من جوهر الحشيش المخدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

بينما أسفرت حملة تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 790حكمًا قضائيًا، وهي كالتالي: 157 حكم حبس جزئي، و25 حكم حبس مستأنف، و417 أحكام غرامات، و187 أحكام المخالفات.

أما في مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 549 مخالفة مرورية وجاءت كالتالي: التصالح الفوري في 107 مخالفة، وتحرير 121 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 78 حالة عدم قبول التصالح، وسحب تراخيص 50 حالة مسببات الحوادث، وتحرير 68 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 119 مخالفة متنوعة، وضبط 5 توك توك حجز إداري.



