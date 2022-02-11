جنوب أفريقيا تقاضي هواوي لتجاوز حصة الموظفين الأجانب بالبلاد

رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات بعد تجاوز عدد الأجانب الحد الذي تسمح به البلاد للتوظيف بها، حيث تتخذ الحكومة موقفا متشددا حيال المهاجرين الذين يشغلون وظائف محلية.

ووفقا لموقع نيوز24 المحلي الإخباري، قالت وزارة التوظيف والعمل في بيان اليوم الجمعة إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة لديها نحو 90% من الأجانب بوحدتها في جنوب أفريقيا، بما في ذلك كل المسؤولين الخمسة بالإدارة العليا. وقالت الحكومة إن ذلك يتجاوز الحد الأقصى لحصة الأجانب ويبلغ 40%.

ورفعت الوزارة دعوى قضائية في جوهانسبرج، وفقا للمحامية أدفوكيت فيكس بيدي التي تمثل الحكومة.

وقالت إن الحكومة تريد من القضاة بأن يلزموا هواوي باتباع قواعد التوظيف ودفع غرامة بقيمة 5ر1 مليون رند (5ر99 ألف دولار) أو ما يوازي 2% من إيرادات الوحدة، أيهما أكبر.

وقال متحدث باسم هواوي إن الشركة تعمل على تقديم رد بهذا الشأن.

وإلى جانب تدابير إيجابية لضمان توظيف الشركات والحكومة المزيد من المواطنين من أصحاب البشرة السمراء والسيدات، ينظم قانون العمل في جنوب أفريقيا أيضا توظيف الأجانب لضمان ألا يشغل مهاجرون شرعيون وظائف يمكن شغلها محليا.