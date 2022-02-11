وزيرة الهجرة بعد عودة مواطن مصري من السعودية: الدولة تضع المواطن البسيط على أول القائمة

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على نقل المواطن المصري من السعودية إلى مصر في طائرة مجهزة، حيث إنه في غيبوبة ومرتبطا بجهاز تنفس صناعي وفق تقارير الأطباء المعالجين للحالة.

وقالت وزيرة الهجرة في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الدولة المصرية تضع المواطن البسيط في أول القائمة، مهما كانت التحديات، مضيفة: « أسرته استنجدت بالقيادةالسياسية، وطلبت رجوع المواطن البسيط المريض اللى فى غيبوبة، إلى أرض الوطن».

واستكملت: «التكليف كان فورى، والتحديات كتيرة من أول تكاليف طيارة إسعاف لغاية انهاء إجراءات نقله لمصر، فاشتغلنا كلنا ولما طلبت من مولانا د.على جمعة، المساعده فى تكاليف طيارة الإسعاف، قاللى احنا كلنا دولة ووجه مؤسسة مصر الخير بتحمل التكاليف».

وأضافت: «وصل النهاردة ابن مصر ، واتنقل بمساعدة وزارة الصحة للمستشفى، وعرفت أسرته أن بلدهم بتحط المواطن البسيط على أول القائمة، وإن ممكن التحديات تكون فعلًا كبيرة..بس الحقيقة أن ربنا أكبر».

كان وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن المصري بالسعودية (أ/ع)، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، لنقل المواطن المصري من السعودية إلى مصر في طائرة مجهزة، حيث إنه في غيبوبة ومرتبطا بجهاز تنفس صناعي وفق تقارير الأطباء المعالجين للحالة.