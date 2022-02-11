أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم /الخميس/، عن خروج 2009 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 382 ألفا و37 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أنه جرى تسجيل 2189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى اليوم، هو 448 ألفا و497 حالة، من ضمنهم 382 ألفا و37 حالة تم شفاؤها، و23 ألفا و172 حالة وفاة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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