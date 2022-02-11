أفادت فرانس برس بالعربية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل صحفي في المكسيك، وهذا هو خامس صحفي يُقتل في البلاد منذ مطلع العام.

ووفق النيابة العامة في ولاية واهاكا، فقد تم توقيف اثنين من المشتبه بهم، أمس الخميس.

‏وقال المدعي العام للولاية أرتورو كالفو، إن مراسل موقع «نوتيثياس ويب» الإخباري هيبير لوبيز فاسكيز، قتل في ولاية أوهاكا وهو في مركبته، مضيفًا: «أوقفنا شخصين حتى الآن، ولدينا أيضًا الأسلحة التي ارتكبت بها الجريمة».

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‏وتعتبر ‎المكسيك إحدى أخطر الدول للصحفيين المعرضين لأعمال انتقامية من الكارتيلات التي تتاجر بالمخدرات والناشطة في العديد من الولايات المكسيكية الـ32.