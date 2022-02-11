بلجيكا تعيد فتح الأندية وتمدد ساعات العمل مع فقدان أوميكرون لفعاليته

قررت الحكومة البلجيكية اليوم الجمعة، تخفيف الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) في المطاعم والملاهي الليلية والحانات ومقار الأنشطة الثقافية بعد نجاح البلاد في اجتياز ذروة تفشي متحور أوميكرون.

ووافق الخبراء في الحكومة على السماح للبلجيكيين بدءا من يوم الجمعة المقبل بالرقص في الأندية مرة أخرى بعد إعادة فتحها ، وإلغاء وقت الإغلاق الإجباري للحانات والمطاعم.

وعلاوة على ذلك، لن يفرض على الأطفال في سن الثانية عشر أو مادون ذلك ارتداء أقنعة الوجه(الكمامات) في المدارس، وستصبح أيام العمل من المنزل الأربعة الإلزامية الحالية في الأسبوع، مجرد توصية وليست ملزمة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو:" أود أن أشكر الجميع دون استثناء على الجهود التي بذلناها معا".

يشار إلى أن عدد الإصابات اليومية الجديدة انخفض بين سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 5ر11 مليون نسمة. وانخفضت أعداد الإصابة اليوم الجمعة، بنسبة 44٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.

وشهدت أعداد المرضى في المستشفيات ووحدات العناية المركزة مزيدا من الانخفاض، رغم زيادة حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس الفتاك في الأيام الأخيرة. وبلغ معدل الإصابة لمدة أسبوعين أقل بقليل من 4 آلاف إصابة لكل 100 ألف شخص.