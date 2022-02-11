كتاب جديد يناقش: لماذا لا يشيخ البعض بل يكونون بصحة جيدة أفضل من صغار السن؟

ــ دايفيد روبسون: تبنى طريقة التفكير الإيجابية تقوى عزيمتك وتشجعك على تحمل أى ظرف.. وسواء كنت تعتقد أنك تستطيع أو أنك لا تستطيع فأنت على حق

نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية مراجعة نقدية لكتاب المؤلف البريطانى المتخصص فى علم النفس وعلم الأعصاب، دايفيد روبسون، الذى يحمل عنوان «أثر التوقُع.. كيف تستطيع طرقة تفكيرك تغيير العالم من حولك» والذى يتناول قوة الإقناع وتأثيرها على الفرد، فيقول إن توقعاتنا ومعتقداتنا، مهما كانت غير عقلانية، تؤثر على صحتنا وسعادتنا وبقائنا بشكل لا يصدق، خذ على سبيل المثال الشيخوخة، إذا كنت تعتقد أن مسألة التدهور مسألة وقت وأنك حتما ستشيخ وتذوى وتصاب بالأمراض وتصبح عالة على المجتمع، فمن المرجح أن تعانى من ضعف السمع والضعف وحتى مرض الألزهايمر قبل الأوان، وأضاف أن مثل هذه المواقف تساهم برفع مستويات التوتر والقلق لدى الإنسان والتى بدورها تساهم فى مجموعة من الاضطرابات النفسية.

وعلى النقيض من ذلك، فهناك عدد كبير من المعمرين فى أماكن مثل سردينيا يتمتعون بصحة جيدة فى شيخوختهم، ونتيجة لذلك فإن أسرهم لم تزل بحاجة إليهم وإلى دورهم أيا كان كنه فى حياتهم؛ ومن ثم يشجعهم هذا على البقاء نشطين وعلى أهبة الاستعداد لتقديم العون، وكما يقول «روبسون» فى كتابه: «إذا أقنعت نفسك أنك عُرضة للأرق، ستعانى من أعراض الأرق ــ حتى لو كانت الحقيقة أنك تنام جيدا».

وأوضح أنه أمر شائع أن يخضع المشاركون فى التجارب الطبية لعدة اختبارات ليس فقط لقياس تأثير الدواء الوهمى، ولكن أيضا لقياس «تأثير nocebo» ــ وهو نقيض تأثير بلاسيبو الشهير «placebo effect»؛ حيث يقيس الخبراء استجابة الأفراد للآثار الجانبية للأدوية مثل الغثيان أو الدوخة أو الطفح الجلدى والتى تزداد حدة كلما ازداد اعتقاد المشاركين بأنه حتما سيشعر بآثار جانبية سيئة على الرغم من أنهم يتناولون حبوب السكر فقط.

وأكد أن «تأثير التوقُع» على نفسية المرء هو بمثابة نمط من أنواع للمساعدة الذاتية؛ فسواء كنت تعتقد أنك تستطيع أو تعتقد أنك لا تستطيع، فأنت على حق، ولقد تناول الكتاب بالشرح المفصل عدة مواقف تكشف مدى تأثير قوة الإيحاء على العقل، فقد كشفت الاختبارات التى أجريت على عدة مشاركين فى التجارب الطبية أنهم سواء عرفوا أنهم يتلقون «دواء وهميا» أم لم يعرفوا، فإن عقلهم يصاب بالخداع بنفس النسبة، فإن عرفوا قبل التجربة فعقلهم يتوقع تجربته لذا يشعرون بتأثيره، وإن لم يعرفوا فعقلهم يتكفل برسم خطة الخديعة بالكامل، وقد يشكل هذا الاكتشاف أمر واعد، من حيث الأخلاقيات الطبية، لأنه يشير إلى أنه لا داعى لخداع المرضى خلال التجارب من أجل تحقيق الاستفادة، وقد يستطيع عدد أكبر من الناس الاستفادة من قوة التوقُع فى جعل حياتهم أفضل فقط إن آمنوا بذلك.

ومن بين المواقف التى ذكرها الكتاب والتى تكشف للقارئ قوة تأثير التوقُع أو الإيحاء، أتى الكاتب على ذكر راكب الدراجة الذى اعتقد أنه كان يتعاطى عقاقير محسنة للأداء، وكان أداؤه أفضل وفقا لذلك، وأيضا البرنامج التلفزيونى البرتغالى الذى كان يناقش أزمات التنفس وتسبب فى انتشار صعوبات فى التنفس بالفعل لدى مشاهديه؛ وهكذا خلُص «روبسون» إلى أن تأثير التوقُع ليس دربا من دروب العجائب والغرائب التى نقرأ عنها فى الروايات؛ بل هو حقيقة واقعة وجزء أساسى من تفاعلنا مع الواقع.

كما ذكر الكاتب مثالا آخر عندما بدأ العديد من الشباب الذين كانوا على ما يبدو يتمتعون بصحة جيدة والذين هاجروا من مدينة لاوس الآسيوية يموتون أثناء نومهم بلا سبب محدد فى أواخر السبعينيات، ولم تستطع السلطات الطبية الأمريكية فهم ما كان يحدث، ولذا أطلقوا على هذه الظاهرة اسم «متلازمة الموت الليلى المفاجئ»، أما اليوم فنعتقد أن السبب هو أن الرجال أصيبوا بشلل النوم ــ وهو أمر شائع ــ ولكن معظمهم فسر ذلك مع الأسف على أنه زيارة من روح شريرة فى ثقافتهم الشعبية تُدعى dab tsog تجلس على صدور الضحايا فى الليل، وقد زاد من اعتقادهم كونهم يعيشون بعيدا عن رجال الدين وأفراد الأسرة الذين ربما ساعدوهم فى درء الشر، فأصيب الرجال بالذعر، وربما أدى ذلك إلى تفاقم شكل من أشكال عدم انتظام ضربات القلب الأكثر انتشارا فى الأشخاص من جنوب شرق آسيا، مما أدى إلى وفاتهم بالسكتة القلبية.

وبين «روبسون» أن أدمغتنا هى «آلات تنبؤ» توجهنا خلال الحياة من خلال توليد التوقعات ومراجعتها فقط عندما لا يمكن تجنبها، ثم تلعب هذه التوقعات دورا حيويا فى تشكيل ما نختبره، وهذا ما يفسر سبب رؤية المزيد من الناس، وخاصة الأطفال، للأرنب فى الوهم البصرى الشهير «بطة ــ أرنب» إبّان فترة الاحتفال بعيد الفصح مقارنة بأوقات أخرى من العام، كما أنه يفسر أيضا سبب ميل التلاميذ الفقراء أو من الخلفيات منخفضة الدخل للظهور فى المدرسة بملابس رثة تعكس للتوقعات الأكاديمية لمعلميهم ــ وقد يشعر هؤلاء المعلمين بالانزعاج، وليس بالفخر، إذا ما أظهر هؤلاء التلاميذ غير ذلك، أو كما يقول «روبسون» فى كتابه: «عقولنا مثل الكاتب المسرحى تقوم بتأليف القصة وكتابة الأحداث ورسم الشخصيات، ولا تحب بتاتا الخروج عن النص».

وقال «روبسون» عبر صفحات كتابه إنه برغم إدراكه جيدا للاعتراضات التى تواجهها نظرياته القائلة بأن كل هذا ليس سوى نمط من أنماط التفكير الإيجابى الخيالى المُفرط، إلا أنه ببساطة يرفض هذا الادعاء؛ لأن تأثير التوقُع يتعلق بنتائج محددة، وهو ليس جهدا عاما للشعور بالرضا، علاوة على ذلك، فإن التفكير الإيجابى المحض إنما فى الواقع يعزز المشاعر السلبية؛ لأنه يعتبر أى أمور سلبية تحدث للإنسان بمثابة أزمة أو كارثة أو فشل شخصى، ما يؤدى فقط إلى المزيد من المشاعر السلبية، أو كما يعبر عنها فى الكتاب: «من خلال شيطنة المشاعر غير السارة التى نتعرض لها فى الحياة، نكون قد خلقنا تأثير نوسيبو ــ أو تأثيرا وهميا سلبيا ــ من الحياة الحديثة».

وبين أن الاستغلال الحكيم لقوة التوقُع لا يتعلق بالقضاء على الأشياء السيئة بقدر ما يتعلق بإعادة صياغتها ــ على سبيل المثال، أنت تدرك خلال شعورك بالتعب والطاقة السلبية من جراء المجهود أثناء التمرينات الرياضية أنها فى النهاية علامة جيدة ودليل على أنك تجعل نفسك أكثر لياقة، وبالمثل فإن تبنى طريقة التفكير هذه يقوى عزيمتك ويشجعك على تحمل أى ظروف، وتظهر الأبحاث أنه عندما يتم تشجيع الناس على التفكير فى الحركات التى يؤدونها خلال أى نشاط أو مجهود بدنى يقومون به أثناء العمل على أنها تمرينات رياضية مفيدة للياقة البدنية، فإنهم بالفعل يجنون فوائد جسدية تعادل ممارستهم للرياضة الحقيقية.

وفى الختام وجب القول إن الكتاب دعوة عامة لمعتنقى التفكير السلبى والتشاوم الدفاعى فى كل مكان فى نبذ عاداتهم فى إبقاء توقعاتهم منخفضة أو توقع الأسوأ أو لا شىء على الإطلاق، والبدء فى تغيير منظورهم للعالم من حولهم حيث يدركون أن قوة توقعاتهم الخاصة على تغييره، وأن يذكِرون أنفسهم دائما أنه فى بعض الأحيان تسير الأمور بشكل جيد حقا ــ خاصة إذا كنت تتوقع منها ذلك.