تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 والتي جاء في مقدمتها:

وزير المالية لرجال الأعمال: نريد تحصيل مستحقات الخزانة فقط حتى لا نُضر البلد

أكد محمد معيط، وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، واستعادة الريادة المستحقة فى شتى المجالات، وأن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأى قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية.

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وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يتخذ مسارًا إيجابيًا ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة كوفيد 19، ومع ما يشهده العالم من تغيرات وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

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حماية المنافسة يستعرض جهود التعاون في دعم سياسات المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي

استعرض محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهود التعاون والتكامل مع أجهزة المنافسة النظيرة على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل المشترك سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات لدعم سياسات المنافسة ومواجهة أية ممارسات احتكارية عابرة للحدود.

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أسعار النفط تتجه لتسجيل أول خسائر أسبوعية منذ ديسمبر

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، كما تتجه لتسجيل أول خسائر أسبوعية منذ منتصف ديسمبر.

وارتفعت أسعار النفط في العام الجاري لأعلى مستوى منذ 2014، بدعم من مستويات طلب أقوى من المتوقع ونقص المعروض في بعض المناطق.

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الزراعة: انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزة في روسيا

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، تقريرا من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بالإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصري المحتجزه في المواني الروسية وإلغاء الحظر المفروض علي بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح.

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إجراءات من مصلحة الجمارك للتخلص من البضائع المهملة بميناء نويبع البحري

أجرى فريق من مصلحة الجمارك، زيارة لميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، لجرد كافة البضائع المهملة بالميناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات رئاسة الجمهورية بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة في الموانئ، والمنافذ الجمركية للتخلص من البضائع الراكدة منذ سنوات لإنهاء حالة التكدس بها.

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