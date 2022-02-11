قال المطرب اللبناني راغب علامة، إنه ضد مقولة «القلب يحب مرة ميحبش مرتين»، مازحًا: «الواحد دايما بيعمل أبديت»، بحسب تعبيره.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أنه ليس من المفترض أن يقع الشخص في الحب مرة واحدة طوال حياته، ذاكرًا أنه وقع في الحب حوالي سبع مرات: «مازالوا في وجداني حتى الآن».

وحول علاقته بزوجته، أكد المطرب اللبناني راغب علامة، أن جيهان أقرب أصدقائه، موضحًا أن زوجته تغار عليه سوى من المعجبات.

وفيما يخص علاقته بأبنائه، أوضح أنه يتناقش وزوجته في الأمور التي تخص أولادهم، متابعًا: «مبيزعلوش مامتهم لو هي عاوزة حاجة، وأنا أكثر ليونة معهم من جيهان».

وأكد المطرب اللبناني، أنه يعتبر أولاده أصدقائه منذ بلوغهم سن الـ16 عامًا، مؤكدًا أن هذه هي العلاقة الطبيعية بين الآباء والأبناء.