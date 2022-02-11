وزير الري عن تبطين الترع: اللي كنا بنعمله في سنة بقينا بنعمله في يوم

كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنّ معدل العمل في مشروع تبطين الترع قبل إطلاقه كان 20 كيلو مترًا في سنة، لكن هذا المعدل أصبح يوميًّا.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "كلمة السر" مع الإعلامي خالد ميري، عبر شاشة "صدى البلد"، إنه تم الانتهاء من 4200 كيلو متر، موضحًا أنه بحلول 2024 قد يتم الانتهاء من الـ20 ألف كيلو متر.

وأضاف: "بشوف سعادة الناس بالمشروع في الكوميسكات وسلوكيات الناس.. الأول كان تلوث بصري بسبب القمامة والحيوانات النافقة .. الناس كانت بتبقى زعلانة.. المشروع حقق راحة العين للناس".

وأوضح أن المواطنين كانوا يطالبون بتغطية الترع لكن هذا الأمر لا يمثّل حلًا للمشكلة، مؤكّدًا أن المشروع يساهم في تحسين الذوق العام.

وأكّد أن المشروع يساهم في سرعة توصيل المياه لنهاية الترعة، إذا كانت المناوبة التي تستغرق خمسة أيام تنتهي دون وصول المياه وبالتالي تُحرم الأراضي من الزراعة، لافتًا إلى أنّه بعد المشروع أصبحت المياه تصل لنهاية الترعة.