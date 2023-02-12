قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة الطقس البارد مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن العظمى على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد ما بين 18 و19 درجة.

ولفت إلى أن أغلب الأنحاء تشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، على مدار الأسبوع الجاري، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة مع انخفاض الحرارة بشكل كبير في الصباح الباكر.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري تشهد فرص أمطار غزيرة، لافتًا إلى أنها تمتد أقل حدة لباقي محافظات الوجه البحري وحتى القاهرة الكبرى.

ونصح المواطنين بعدم الانخداع بالدفء في بدايات فصل الشتاء، والقيادة بهدوء على الطرق واتباع تعليمات المرور مع انخفاض الرؤية الأفقية، قائلًا إن التنبؤات الجوية قد تشهد تعديلًا؛ بسبب التأثر بكتل هوائية من مصادر مختلفة.