نقيب التمريض تشكر الرئيس السيسي على تطبيق قرار رفع مكافأة الامتياز للطلاب

تقدمت كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ على صرف مكافأة الامتياز لبكالريوس التمريض وفنيي التمريض.



وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه العام الماضى بضم تخصصات التمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز؛ مؤكدة أن الرئيس وعد وأوفى.



وأضافت نقيب التمريض، أن الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها الصادر فى ٨ فبراير، قرار رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى بزيادة مكافأة الامتياز للتمريض العالى إلى 2000 جنيه، وزيادة مكافأة الامتياز للتمريض المتوسط إلى 1000 جنيه.



وأكدت كوثر محمود، أن الرئيس السيسى حريص على الاستثمار فى القوى البشرية، حيث إنه راعى امتياز التمريض من خلال مساواتهم بباقى التخصصات الطبية، ذاكرة أن المنظومة الصحية فريق متكامل وليست قاصرة على فئة واحدة.



وأضافت أن زيادة مكافأة الامتياز لطلاب التمريض كان أحد مطالب النقابة لسنوات طويلة، قائلة إن أطقم التمريض تقوم بحوالى 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشأت الصحية.



وأكدت أن قرار الرئيس سيصب فى خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض بل وتحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض، والذى يعد حافزاً لجذب الطلاب على الالتحاق بالمهنة.