السفارة التركية بسنغافورة تعلق مؤقتا قبول التبرعات العينية لضحايا الزلزال

توقفت السفارة التركية في سنغافورة مؤقتا عن قبول التبرعات العينية لضحايا الزلزال المميت بين تركيا وسوريا بسبب "الاستجابة الغامرة".

كما تم توجيه دعوة للمتطوعين للمساعدة في فرز وحزم العناصر المختلفة التي تم تسليمها، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" المحلية.

وقالت السفارة في منشور عبر فيسبوك إنه بسبب التدفق الكبير للتبرعات من الملابس الشتوية، من بين أشياء أخرى، فقد علقت مؤقتا قبول هذه التبرعات حتى إشعار آخر.

وأضاف المنشور، أن القرار يعكس تصميم السفارة على الاستفادة الكاملة من التبرعات الواردة، وما تشعر به من تقدير كامل للسخاء الذي أبداه الأصدقاء السنغافوريون.