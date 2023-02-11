نقابة الصيادلة الأردنية :أدوية بقيمة مليوني دينار لمتضرري الزلزال في سوريا

أعلنت نقابة الصيادلة الأردنية، جمعها، بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية، تبرعات تجاوزت قيمتها مليوني دينار أردني حتى اليوم السبت، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بالوقوف إلى جانب سوريا التي ضربها الزلزال.



ونقلت قناة "المملكة" الأردنية على موقعها الإلكتروني عن نقيب الصيادلة محمد عبابنة قوله، في بيان صحفي، إن "النقابة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإرسال التبرعات إلى سوريا ليستفيد منها المتضررون من آثار الزلزال".



وأكد أن النقابة ستواصل عملية جمع التبرعات بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية لصالح المتضررين من الزلزال وتقديم المزيد من الدعم.



وذكر أن المؤسسات لن تتوانى عن تقديم المزيد وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية ما دام هناك صيحة طفل أو استغاثة شيخ في سوريا.