واشنطن تتخذ إجراءات عقابية ضد كيانات صينية على خلفية واقعة بالون التجسس

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، ستة كيانات صينية على القوائم السوداء لارتباطهم - بحسب زعم الادارة الامريكية - بواقعة بالون التجسس الصيني الذي تم اسقاطه قبل أيام بعد أن اخترق المجال الجوي الأمريكي.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الإخبارية إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لما تعهدت به إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بالتصدى لانشطة التجسس الصينية المعادية للولايات المتحدة بما في ذلك منع وصول التكنولوجيا الامريكية المتقدمة في هذا المجال إلى بكين وكذلك حرمانها من أية دراسات بحثية تجريها الولايات المتحدة في مجالات التجسس و مقاومته .

ويقول المراقبون إن واقعة البالون الصيني الذي تم اسقاطه قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا قبل أسبوع تقريبا لا تزال صفحتها مفتوحة وتنذر بخلافات أكبر بين بكين وواشنطن التي ألغى وزير خارجيتها أنتونى بلينكن اليوم زيارة كانت مقررة سلفا للصين على خلفية تلك الواقعة.

والكيانات الصينية الستة التي تم إدراجها على القوائم الامريكية السوداء هى كل من نينجانج لتكنولوجيا الفضاء، مجموعة الصين التكنولوجية المتقدمة، مؤسسة الاستشعار عن بعد الصينية، مؤسسة إيجلز لعلوم الطيران، معهد جوانزو لتكنولوجيا الطيران، بالإضافة إلى مؤسسة شانكسي إيجلز لعلوم الطيران والملاحة الجوية و تكنولوجياتهما.

وتجدر الغشارة إلى أن القوات الجوية الأمريكية كانت قد اسقطت، أمس الجمعة، جسما فضائيا مجهولا كان يحلق على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ألاسكا ، وتم استهداف هذا الجسم الجاري تحليل حطامه بناء على تعليمات رئاسية من الرئيس بايدن لخطورته على حركة الملاحة الجوية المدنية في الأجواء الأمريكية فيما لم تتم الإشارة إلى الاشتباه في كون هذا الجسم أداة تجسسية على الولايات المتحدة.