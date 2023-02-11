قالت الفنانة هالة صدقي، إن تكريمها بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، هو الأهم والأغلى في العالم وله مذاق مختلف.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ليالي TEN»، مع الإعلامية بوسي شلبي، عبر فضائية «TEN»، على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن التكريم بعد مشوارها الفني الطويل؛ يثبت لها بأن الحياة وحب الجمهور وحضورها؛ لا يزال مستمرا، مضيفة: «نبذل جهودا فظيعة.. والإشادة أو التكريم؛ يحملنا مسئولية كبيرة».

وأعربت عن سعادتهما هذا العام بالعمل خلال شهر رمضان؛ مع اثنين مع المخرجين الكبار _ وفق تعبيرها_ خالد يوسف، ومحمد سامي».

وتابعت: «خالد يوسف اختار موضوع مهم وشيق، وتصوير سينمائي أكثر من رائع.. أعتبر نفسي محظوظة هذا العام بالعمل مع اثنين من المخرجين المهمين».

وعن مشاركتها الفنان محمد رمضان في مسلسل «العمدة» بشهر رمضان المقبل، قالت: «محمد رمضان نمبر وان.. وأنا نمبر وان مكرر»، معربة عن سعادتها بالعمل معه، ومؤكدة أن نتائج المسلسل بعد المونتاج؛ مبشرة للغاية.