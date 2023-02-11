الرئيس البولندي يطلب من المحكمة الدستورية مراجعة قانون يطال الإصلاحات القضائية

ورحب وزير العدل زبيجنيو زيوبرو، اليوم السبت، بقرار دودا الذي أُعلن يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي).

وينص القانون الذي أقره البرلمان، من بين أمور أخرى، على أن تكون المحكمة الإدارية العليا في المستقبل مسؤولة عن المسائل التأديبية المتعلقة بالقضاة بدلا من المحكمة العليا.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد جمدت أموالا لبولندا بسبب انتهاكات سيادة القانون في التشريع.

وأشار دودا، في بيانه، إلى أهمية الأموال خاصة وأن جارة بولندا في حالة حرب بعد الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام تقريبا.

ويجب أن تُقرّب التعديلات بولندا من الإفراج عن مليارات اليوروات من المساعدات المالية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا.

وأصلح حزب القانون والعدالة الذي يتزعمه دودا ، والذي يتولى السلطة منذ عام 2015، النظام القضائي في البلاد.

وكانت المفوضية الأوروبية قلقة بشكل خاص بشأن إنشاء غرفة تأديبية في المحكمة العليا في عام 2018، ويحق للغرفة أن تعزل أي قاض أو مدع عام.

وفي يوليو 2021، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بولندا انتهكت القانون الأوروبي.

وفي يوليو 2022، تم حل الغرفة وإنشاء غرفة المسؤولية المهنية في المحكمة العليا.