مسؤول أمريكي يزور قطر والسعودية لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب

بدأ القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب كريستوفر لاندبرج اليوم السبت، جولة، تشمل قطر والمملكة العربية السعودية تستمر حتى 16 فبراير الجاري.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الدبلوماسي الأمريكي سيرأس وفد بلاده خلال زيارته قطر التي تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين.



وينخرط لاندبرج، بحسب البيان، مع كبار المسؤولين القطريين لمناقشة مكافحة الإرهاب والتعاون في مجال إنفاذ القانون عبر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الحملة العالمية لهزيمة داعش ومحاربة تمويل الإرهاب.



وفي المملكة العربية السعودية، ينضم القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب إلى وفد أمريكي رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات مجموعة عمل مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.