 أردوغان: لن نترك أي مواطن تحت الأنقاض قبل بدء إزالة المباني المنهارة - بوابة الشروق
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أردوغان: لن نترك أي مواطن تحت الأنقاض قبل بدء إزالة المباني المنهارة

أحمد علاء
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 2:18 م | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 2:18 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، إن بلاده لن تترك أي مواطن تحت الأنقاض قبل أن نبدأ المرحلة الثانية بإزالة المباني المنهارة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن الحكومة لديها القدرات الكاملة من أجل إعادة الإعمار وإعادة الحياة لطبيعتها.

وأشار إلى مشاركة القوات المسلحة التركية ومعداتها المقدرة بعشرات الآلاف في عمليات الإنقاذ المستمرة ليلا ونهارا.

وذكر أن 160 ألف عامل في البحث والإنقاذ من داخل تركيا وخارجها يواصلون العمل بالليل والنهار.

وتلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والحرجى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.


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