تونس تبدأ إجلاء رعاياها بالمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا

بدأت تونس عمليات إجلاء لرعاياها في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، مع وصول أولى الرحلات صباح اليوم السبت.



وحطت طائرة تابعة للناقلة الوطنية، شركة الخطوط التونسية، بمطار تونس قرطاج الدولي، وعلى متنها 11 مواطنا تونسيا من بينهم عائلتين.



وقال مصدر من الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه يجري الترتيب لرحلات أخرى لإجلاء التونسيين من البلدين المنكوبين.



وقال رامي مصدق، وهو لاعب كرة قدم ينشط بمدينة هاتاي التركية، وكان على متن الرحلة القادمة من تركيا، إنه نجا من الموت بأعجوبة بعد هروبه في آخر اللحظات قبل أن يهز الزلزال النزل الذي كان يقيم فيه، ويتسبب في وفاة 17 شخصًا.



وقال مسافر، آخر من الرحلة يدعى الطيب بن حامد، إنه نجا من موت محقق إثر انهيار عمارة كان يقطن بها وهي مكونة من أربعة طوابق وتضم 16 شقة.



ولم تعلن السلطات التونسية حتى اليوم، عن سقوط ضحايا تونسيين في الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 25 الف شخص في البلدين وفق آخر تحديث للإحصاءات.