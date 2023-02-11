تركيا تفتح الحدود مع أرمينيا لتوصيل المساعدات للناجين من الزلزال

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فتحت تركيا حدودها مع أرمينيا للسماح بدخول المساعدة الإنسانية للناجين من الزلزال في عشر محافظات تركية بجنوب البلاد، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ومرت خمس شاحنات محملة بمساعدات عبر معبر أليجان في محافظة أيدر بتركيا. وكانت آخر مرة استخدم فيها المعبر في 1988 عندما أدخل الهلال الأحمر التركي المساعدة بعد زلزال في أرمينيا، بحسب الأناضول.

وقال النائب التركي الأرميني جارو بايلان، في تغريدة "دعونا نستخلص أي خير من هذه الكارثة الكبرى. لقد أنقذ التضامن الأرواح".

وأغلقت كل الحدود البرية بين تركيا وأرمينيا منذ 1993، عقب اشتباكات حينها بين أرمينييا والأذربيجانيين من أصول تركية.

واستعادت الجارتان العلاقات الدبلوماسية في أواخر 2021.