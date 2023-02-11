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عضو مجلس الزمالك غاضب بسبب انتقادات الجماهير

أمير نبيل
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 12:05 ص | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 12:05 ص

عبر جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي ونجمه السابق، عن شعوره بالغضب نتيجة الهتافات التي وجهتها جماهير القلعة البيضاء ضد مجلس الإدارة.

وكانت الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري في مستهل مشوار دور المجموعات الأفريقي، قد فجرت حالة من الغضب في مدرجات استاد القاهرة، وبدأت الجماهير في الهجوم على المجلس، بسبب الفشل في تدعيم الفريق بالصفقات المناسبة.

لكن جمال عبدالحميد الذي كان حاضرا في المقصورة الرئيسية لمساندة الفريق أبدى استيائه مما حدث حيث قال إن أحد الجماهير كان يهاجم الإدارة بسبب فشل دونجا في تسجيل فرصة سهلة أتيحت للزمالك قبل نهاية المباراة.

وأضاف: "لا أعرف كيف يكون هذا المشجع زملكاوي ويحضر مباريات".

وتابع عبدالحميد: "سواء كان اللاعبون جيدون أو في حالة سيئة فهم من سيكملوا الموسم حتى النهاية ومن الظلم الحكم عليهم في ظل وجود أخطاء من البداية في التشكيل".

 


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