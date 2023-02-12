أوقفت قوات الأمن التونسية، اليوم السبت، الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي لأسباب ليست واضحة، في خطوة أثارت انتقادات المعارضة.

وأكد المحامي عبدالعزيز الصيد، إيقاف التركي، وأضاف أن النيابة العامة لم تعطِ أي معلومات بشأن مكان تواجده.

وكان التركي ناشطا سياسيا في حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" الذي حكم مع حزبي "حركة النهضة الإسلامية"، و"المؤتمر من أجل الجمهورية" في الائتلاف الحكومي بعد أول انتخابات أعقبت الثورة في 2011.

وفي 2012 خضع التركي الى التحقيق القضائي بسبب شبهات فساد مالي إثر شكوى تقدمت بها شركة إماراتية.

ووصفت حركة النهضة الإسلامية أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، إيقاف التركي "بجريمة اختطاف وعملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين".

وقالت "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر كتل المعارضة في تونس، إن إيقاف خيام التركي، مخالف لكل الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنه لم يتلق أي إشعار بوجود أي تتبع قضائي ضده ولم يتلق أي استدعاء من أي جهة قضائية كانت.

وأضافت أن التركي وقع استدعاؤه عدة مرات من قبل فرق أمنية في الآونة الأخيرة قصد استجوابه دون وجه قانوني حول مأدبة غذاء نظمها ببيته على شرف عدد من الوجوه السياسية المعارضة لانقلاب 25 يوليو 2021.

وقاطعت المعارضة التونسية الانتخابات البرلمانية التي أجريت على دورتين في ديسمبر ويناير، وهي تطالب الرئيس التونسي قيس سعيد بالتنحي عن الحكم، تمهيدا لفترة انتقالية تقودها حكومة إنقاذ والانطلاق في إصلاحات دستورية.

ويقول الرئيس التونسي إنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والتصدي للفوضى بمؤسسات الدولة.

وتعاني تونس من أزمة مزدوجة اقتصادية وسياسية فيما تتصاعد وتيرة الهجرة من البلاد في ظل تفاقم البطالة وارتفاع كلفة المعيشة.