إجلاء 51 مواطنا عراقيا من تركيا

أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم السبت، إجلاء 51 مواطنا عراقيا في تركيا.

وذكر بيان للسفارة العراقية، أن "سفارة جمهورية العراق في أنقرة سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، اليوم السبت، وعلى متنها 51 مواطنا عراقيا نزحوا من المناطق المنكوبة"، وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع).

وكشف الوفد الذي أرسلته السفارة، إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين أصاب الزلزال مناطق سكناهم أن السفارة ستُصدر لهم جوازات مرور، وستهيئ لهم رحلة جوية لنقلهم إلى العراق.

وارتفع عدد القتلى بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحدود التركية السورية يوم الإثنين الماضي إلى أكثر من 25 ألفا.

فيما تم العثور على عدد أقل من الأشخاص الأحياء، وتوقفت أعمال بعض فرق الإنقاذ لأسباب أمنية.