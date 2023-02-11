لقي شخص مُسن يُدعى "م.ع.ال"، 77 عامًا، بالمعاش، مصرعه، اليوم السبت، إثر انهيار سقف حجرة شقة سكنية بالطابق الثامن، في نطاق حي أول المنتزه، شرقي الإسكندرية، وذلك جراء غزارة الأمطار والتي أثرت على التصدعات المتكاثرة بالحجرة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، وغرفة عمليات حي أول المنتزه، حول بلاغًا بسقوط سقف حجرة شقة سكنية، وأسفر الانهيار عن مصرع مُسن.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص سقوط سقف حجرة بالعقار رقم 53 شارع خالد بن الوليد، مما أدى إلى مصرع شخص.

وبفحص ملف العقار لم يتبين صدور قرارت ترميم له، بينما أشار أحد قاطني العقار لوجود قرار ترميم منذ عام 1998 لكن لم يستدل عليه إثر احتراق ملفات الحى أثناء ثورة 25 يناير 2011، وعليه فإن قاطني العقار لم ينفذوا عمليات الترميم، ما أدى إلى انهيار سقف الحجرة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية والأمطار.

تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة كوم الدكة، وضع حواجز حديدية في محيط الانهيار، لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.