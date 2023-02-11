بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و753 ألف لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إلى بولندا إلى 9 ملايين و753 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير من العام الماضي.



وأضافت الوكالة -حسبما ذكر راديو "بولندا"- أن البلاد استقبلت أمس الجمعة 21 ألفا و900 لاجىء من أوكرانيا، كما شهدت أيضا مغادرة 19 ألف لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم؛ ما يرفع إجمالي العائدين إلى نحو 7.89 مليون شخص.



وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.