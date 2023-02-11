مسؤول ألماني: الصين تمارس أنشطة تجسس سياسي ضد برلين

قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني توماس هالدنفانج، في مقابلة صحفية نشرت، اليوم السبت، إنه يخشى أن توسع الصين أنشطة التجسس ضد برلين، مضيفا أن بكين تركز بشكل متزايد على التجسس السياسي.



وقال هالدنفانج، لصحيفة "فيلت ام زونتاج": "الصين تطور أنشطة تجسس ونفوذ واسعة النطاق، يجب أن نكون مستعدين لزيادة هذه الأنشطة في السنوات القادمة".



وحذر من أن الاعتماد الاقتصادي على الصين يمكن استغلاله في النفوذ السياسي، بحسب وكالة "رويترز".



وقال هالدنفانج: "تنتهج الصين استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق أهدافها.. القيادة السياسية تستغل بالفعل قوتها الاقتصادية، الناتجة عن العلاقات المكثفة مع الاقتصادات الألمانية والأوروبية؛ لتحقيق أهداف سياسية".



وتعيد الحكومة الألمانية، تقييم علاقاتها الاقتصادية مع الدول الخاضعة لحكم أنظمة استبدادية بعد أن كشفت الحرب الأوكرانية عن المخاطر التي تترتب على اعتماد برلين المستمر منذ سنوات على روسيا في مجال الطاقة.



وفي تقرير استراتيجي، أوصت وزارة الاقتصاد، بإملاء متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي تتعامل مع الصين.