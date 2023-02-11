كريم صبحي ينتهي من تصوير جروب الدفعة وينتظر عرضه غدا

انتهى الفنان كريم صبحي، من تصوير مشاهده بمسلسل "حكايات جروب الدفعة" وهو الجزء الثالث من مسلسل «حكايات» لورشة مصنع الحكايات، ومن المقرر انطلاق عرضه غدًا السبت على قناة ON وON Drama.

ويشارك كريم صبحي، في بطولة حكايات جروب الدفعة العديد من نجوم الشباب منهم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، والمعالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.

وكان آخر أعمال صبحي، مسلسل النزوة، بجانب خالد النبوي، ويستعد لتواجده في الجزء الثاني منه، حيث يجسد شخصية النجم العالمي Josh stamberg، مشيرًا إلى أن المخرج أمير رمسيس كان صاحب رؤية مختلفة في هذا المسلسل.

وكان آخر أعمال كريم صبحي دوره في كل من أسود فاتح ونصيبي وقسمتك، وفيلم عمار.