استمرار أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار في كفر الدوار بالبحيرة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء عبدالعزيز قطاطو، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع سقوطها.

وقال قطاطو: "الوحدة تدفع بمعداتها بعدد من المناطق والشوارع بنطاقي المدينة والمركز، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بكفر الدوار".

وتضمنت الأعمال سحب تجمعات المياه بعدد من المناطق من بينها "الطريق الزراعي، مدخل المدينة، طريق عبد القادر، شارع أحمد عرابي، التمليك، شارع المحكمة، العكريشة، طريق محور العكريشة، كفر الدوار البلد، الطريق الدولي الساحلي، ومحور راكتا".

ويأتي ذلك بإشراف من إدارة الأزمات بالوحدة، بالإضافة إلى أعمال سحب تجمعات المياه، وتمهيد الطرق بنطاق الوحدات القروية التابعة للمركز بإشراف من رؤساء القرى.

وتابع رئيس المدينة، سير الأعمال والتأكد من عدم وجود شكاوى من قبل المواطنين، ووجه باستمرار الأعمال للقضاء على كل تجمعات المياه، ورفع درجة الجاهزية تحسبًا لأي طارئ.