مراسل قناة سعودية يفقد 21 شخصا من عائلته في زلزال تركيا

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فقد مراسل تلفزيوني، 21 شخصا من أفرادها من جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وخلف أضرارا بشرية ومادية بالغة.

ونشر الصحفي اليمني ردفان الدبيس موفد قناة العربية السعودية لليمن، قائمة بأسماء الضحايا من عائلته "آل الدبيس"، وقد توفوا في مدينة أنطاكيا التركية.

وتلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والجرحى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.

وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن تركيا، بتسجيل 21848 قتيلا، مقابل 3553 قتيلا في سوريا، علما بأن الإحصائين غير نهائيين وقابلين للزيادة على مدار الوقت.