 مراسل قناة سعودية يفقد 21 شخصا من عائلته في زلزال تركيا - بوابة الشروق
السبت 11 فبراير 2023 5:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

مراسل قناة سعودية يفقد 21 شخصا من عائلته في زلزال تركيا

أحمد علاء
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 5:34 م | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 5:34 م

فقد مراسل تلفزيوني، 21 شخصا من أفرادها من جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وخلف أضرارا بشرية ومادية بالغة.

ونشر الصحفي اليمني ردفان الدبيس موفد قناة العربية السعودية لليمن، قائمة بأسماء الضحايا من عائلته "آل الدبيس"، وقد توفوا في مدينة أنطاكيا التركية.

 

وتلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والجرحى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.

وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن تركيا، بتسجيل 21848 قتيلا، مقابل 3553 قتيلا في سوريا، علما بأن الإحصائين غير نهائيين وقابلين للزيادة على مدار الوقت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك