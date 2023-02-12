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أصبحت سنغافورة ثاني عضو في منظمة التجارة العالمية، يصدق على اتفاقية حماية محيطات العالم.

ووافقت سنغافورة رسميا، أمس الجمعة، على الاتفاقية -أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف تركز على الاستدامة البيئية- لتصبح أول دولة ساحلية تفعل ذلك، وفقا لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وقالت منظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف بسويسرا، إن الاتفاقية تضع قواعد عالمية تحظر دعم ممارسات الصيد الضارة، وهو عامل رئيسي وراء استنفاد مخزونات الصيد في العالم.

ويأتي تصديق سنغافورة على الاتفاقية بعد إجراء مماثل من جانب سويسرا، التي صدقت على الاتفاقية في 20 يناير الماضي.

ولكي تصبح الاتفاقية سارية، يتعين على ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، أن يودعوا وثائق قبولهم لها لدى المنظمة.