إنجي المقدم: انبهرت بدور منى زكي في لعبة نيوتن وأتمنى أوصل لنضجها وموهبتها

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عبرت الفنانة إنجي المقدم، انبهارها بدور الفنانة النجمة منى زكى في مسلسل "لعبة نيوتن".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "كنت منبهرة بمنى زكى في مسلسل لعبة نيوتن والدور كان فظيع".

وأضافت: "معتقدش أقدر أعمل الدور زيها ودورها كان رائع، وأتمنى أني اقدر أوصل للنضج والموهبة بتاعتها".

وأشارت إلى أن منى زكى لديها طاقة كبيرة في التمثيل، وقد عملت بذلك في مسلسل لعبة نيوتن، مؤكدة أن منى زكى وأيضا منة شلبي لديهم القدرة على التنوع في الأدوار.

ونوهت بأن ناهد السباعي من الفنانات الشابات اللي تقدم الدور الشعبي بشكل قوي للغاية.