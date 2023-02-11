إعلام: إسقاط جسم طائر فوق المياه الإقليمية قرب آلاسكا جاء بأمر بايدن

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا لوزارة الدفاع "البنتاجون" بإسقاط جسم طائر على ارتفاع عال انتهك المجال الجوي الأمريكي فوق المياه الإقليمية بالقرب من ولاية آلاسكا.

ونقل موقع "أكسيوس" عن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، قوله في مؤتمر صحفي، إن طائرة مقاتلة تابعة للقيادة الأمريكية الشمالية أسقطت الجسم، الذي وصف بأنه" فى حجم سيارة صغيرة" نظرا لأنه" يشكل تهديدا لأمان الطيران المدني".

وصرح كيربي بأن الجسم كان يطير على ارتفاع 40 ألف قدم، مشيرا إلى أنه تم إسقاطه في مكان قريب جدا قبالة الجزء الشمالي الشرقي من آلاسكا بالقرب من الحدود الكندية مع الآسكا" على المياه المتجمدة للمحيط القطبي.

وأضاف أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات انتشال الجسم، متابعا: "نأمل أن تكلل الجهود بالنجاح، وعندئذ سوف نعرف المزيد عن هذا الجسم".