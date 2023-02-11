قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، إن 14 مليون مواطن تضرروا من الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 21043 قتيلا، فيما وصل عدد المصابين إلى 80097 شخصا.

ولفت إلى انتهاء عمليات الإنقاذ والبحث، في بعض المدن والمناطق المتضررة، موضحا أن عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة ومحيطها قد يصل إلى 20 مليون مواطن.

وذكر أنه من خلال المناطق المنكوبة يمكن اعتبار أن البلاد أمام كارثة كبرى، مؤكدا أن الذاكرة التركية مثقلة بالمآسي المرتبطة بالزلازل.

وتلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والحرجى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.