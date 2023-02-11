انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني

انتظمت العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة، من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022-2023، وذلك بعد انتهاء الجامعة من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.

وقال الخشت، إن الجامعة تستضيف ضمن الموسم الثقافي والفني للفصل الدراسي الثاني، قامات ثقافية وفنية بهدف تنمية القدرات الحوارية للطلاب وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بذوقهم.

وأكد أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

الجدير بالذكر أن جامعة القاهرة انتهت خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كل عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.