زلزال قوي يضرب السواحل الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، السواحل الإندونيسية، اليوم السبت.



وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن مركز الزلزال وقع بعمق 45 كم، وعلى بعد 239 كيلومترا شمال غربي مدينة توبيلو، حيث يعيش عشرة آلاف نسمة، كما نقلت شبكة "روسيا اليوم".



ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات أو أضرار.



بالتزامن مع ذلك، تلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والحرجى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.



وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن تركيا، بتسجيل 20665 قتيلا، مقابل 3553 قتيلا في سوريا، علما بأن الإحصائين غير نهائيين وقابلين للزيادة على مدار الوقت.