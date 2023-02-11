 جامعة الوادي الجديد تشارك في فعاليات دورة الألعاب التخصصية بجامعة سوهاج - بوابة الشروق
السبت 11 فبراير 2023 11:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

جامعة الوادي الجديد تشارك في فعاليات دورة الألعاب التخصصية بجامعة سوهاج

عمرو بحر:
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 11:44 ص | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 11:44 ص

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، مشاركة كلية التربية الرياضية في دورة الألعاب التخصصية لكليات التربية الرياضية، والتي نفذتها وزارة الشباب والرياضية في جامعة سوهاج، وذلك في إطار حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية ودعمها.

من جانبه، قال الدكتور حسام قطب، منسق الأنشطة بكلية التربية الرياضية في الوادي الجديد، إن تم مشاركة 450 طالباً وطالبة بالمهرجان، يمثلون 32 كلية تربية رياضية من مختلف الجامعات المصرية، وتضمن مسابقات رياضية في خماسي كرة قدم، وكرة طائرة شاطئية طلبة وطالبات، وكرة السلة طلبة وطالبات، وتنس طاولة طلبة وطالبات، وألعاب قوى 100 متر عدو طلبة وطالبات، إلى جانب مسابقة الكاراتية طلبة وطالبات.

وأضاف قطب، أن كلية التربية الرياضية، حصلت على عدد من الميداليات في الألعاب الفردية والجماعية، وتم الحصول على المركز الثالث في كرة الطائرة الشاطئية للبنين، والمركز الثالث في كرة الطائرة الشاطئية للبنات، والمركز الثالث في ألعاب قوى 100 متر عدو للبنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك