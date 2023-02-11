وفاة ساورا مخرج الخيال قبل يوم من استلامه جائزة أوسكار السينما الإسبانية

توفي المخرج الإسباني كارلوس ساورا، في مدريد عن عمر 91 عاما، حسبما ذكرت أكاديمية السينما الإسبانية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة.



يشار إلى أن ساورا كان يعد أحد أهم وأنجح المخرجين الإسبان في العقود الماضية.



وعزز فيلمه "كارمن" ، الذي عرض عام 1983، مكانته دوليا. وكان الفيلم مقتبسا، على طريقة الفلامنكو، من أوبرا جورج بيزيه وفاز بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" في ذلك الوقت.



وأشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بساورا باعتباره "أحد أهم شخصيات الثقافة الإسبانية. وكتب في تغريدة له على "تويتر": "نقول وداعا لمخرج الخيال، لكن أفلامه ستبقى معنا".



كما قدم نجم هوليوود أنطونيو بانديراس تعازيه، قائلا: "مع وفاة كارلوس ساورا يموت جزء مهم جدا من تاريخ السينما الإسبانية".



واستمر ساورا، الذي كان يقوم أيضا بالتصوير والرسم وكتابة الروايات، في العمل حتى وفاته.



وكان من المقرر أن يستلم جائزة جويا (أوسكار السينما الإسبانية) الفخرية من أكاديمية السينما غدا السبت.



وقالت أكاديمية السينما، إن المخرج توفي اليوم الجمعة، محاطا بأقاربه.