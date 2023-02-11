لاتفيا ترسل مساعدات إنسانية إلى تركيا

وافقت حكومة لاتفيا على إرسال مساعدات إنسانية بقيمة 200 ألف يورو إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الإثنين الماضي.



وذكرت شبكة "البث العام" في لاتفيا اليوم السبت، أن مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية لدعم قرار وزارة الداخلية بشأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى جمهورية تركيا، والذي ينص على تقديم المساعدة الإنسانية لتركيا من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وتخصيص 200 ألف يورو للمساعدة.



وكجزء من الحزمة، سيتم إرسال 5000 بطانية من الاحتياطيات لضحايا الزلزال، بالإضافة إلى خيام مدفأة تتكيف مع ظروف الشتاء وأنواع مختلفة من المعدات التقنية.



وستنظم خدمة الإطفاء والإنقاذ الحكومية في لاتفيا بالتعاون مع القوات المسلحة بالبلاد إعداد شحنة المساعدات الإنسانية، وبالتعاون مع السفارة التركية في لاتفيا، ليتم تسليمها إلى تركيا.